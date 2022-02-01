Henry Onyekuru için transfer şartı belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray...

Olympiakos macerası istediği gibi gitmeyen Henry Onyekuru, ara transfer sezonunda Türkiye'ye dönebilir. Yunan basını Nijeryalı yıldıza dair önemli bir haberi okuyucularına aktardı.

Haberde, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Henry Onyekuru'nun transferiyle yakından ilgilendiğini ifade ettiler.





MARIKANIS KARARINI VERDİ

Olympiakos'a büyük umutlarla transfer olan ancak eski günlerinden bir hayli uzak performans sergileyen Onyekuru için Yunan temsilcisi son kararını verdı.

Buna göre Olympiakos, Türkiye'den gelecek teklifi ilgiyle bekliyor ancak hatrı sayılır bir bonservis talep ediyorlar. Öte yandan Olympiakos'un belirlediği şartlarda kiralık sözleşme teklif edildiği taktirde hayır denilmeyecek.

Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın da, Futbol Plus Youtube kanalında Henry Onyekuru'nun olası transferini değerlendirdi. Peki, Onyekuru Beşiktaş'a mı, Fenerbahçe'ye mi, Galatasaray'a mı transfer olmalı? Hangi Türk kulübüne daha çok katkı sağlar?

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