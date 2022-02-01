Haberler Beşiktaş Henry Onyekuru için transfer şartı belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray...

Henry Onyekuru için transfer şartı belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray...

Son dakika transfer haberi... Yunan medyası, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Henry Onyekuru'nun Olympiakos'tan ayrılabileceğini duyurdu. Öte yandan, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncunun transferini yakından takip ettiğini ifade etti. Bununla beraber Olympiakos Başkanı Marinakis, Onyekuru'yu 'resmen' isteyecek kulüplere şartlarını sundu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 14:49
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Henry Onyekuru için transfer şartı belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray...

Olympiakos macerası istediği gibi gitmeyen Henry Onyekuru, ara transfer sezonunda Türkiye'ye dönebilir. Yunan basını Nijeryalı yıldıza dair önemli bir haberi okuyucularına aktardı.

Haberde, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Henry Onyekuru'nun transferiyle yakından ilgilendiğini ifade ettiler.

MARIKANIS KARARINI VERDİ
Olympiakos'a büyük umutlarla transfer olan ancak eski günlerinden bir hayli uzak performans sergileyen Onyekuru için Yunan temsilcisi son kararını verdı.

Buna göre Olympiakos, Türkiye'den gelecek teklifi ilgiyle bekliyor ancak hatrı sayılır bir bonservis talep ediyorlar. Öte yandan Olympiakos'un belirlediği şartlarda kiralık sözleşme teklif edildiği taktirde hayır denilmeyecek.

Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın da, Futbol Plus Youtube kanalında Henry Onyekuru'nun olası transferini değerlendirdi. Peki, Onyekuru Beşiktaş'a mı, Fenerbahçe'ye mi, Galatasaray'a mı transfer olmalı? Hangi Türk kulübüne daha çok katkı sağlar?

İŞTE O PROGRAM

DİĞER
Şarkıcı Zara'nın 'mavişim' diye sevdiği annesi güzelliğiyle mest etti! Zara'nın annesi ile pozları sosyal medyayı salladı...
Galatasaraylı Arda Turan'ın evinde yok yok! Aslıhan Doğan Turan saray yavrusunu görücüye çıkardı! Üç katlı villada devasa şömine, asansör...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor