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Vedat Muriç’i Mallorca kaptı

Vedat Muriç, Mallorca'ya gidiyor... İtalyan basını, Kosovalı forvet için kulüplerin uzlaştığını son detayların görüşüldüğünü duyurdu. İspanyol ekibinin, Muriç için Lazio'ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun ise 12 milyon euro olacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
Vedat Muriç’i Mallorca kaptı
Vedat Muriç, Mallorca'ya gidiyor... İtalyan basını, Kosovalı forvet için kulüplerin uzlaştığını son detayların görüşüldüğünü duyurdu. İspanyol ekibinin, Muriç için Lazio'ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun ise 12 milyon euro olacağı ifade edildi.
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