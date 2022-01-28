Vedat Muriç’i Mallorca kaptı

Vedat Muriç, Mallorca'ya gidiyor... İtalyan basını, Kosovalı forvet için kulüplerin uzlaştığını son detayların görüşüldüğünü duyurdu. İspanyol ekibinin, Muriç için Lazio'ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun ise 12 milyon euro olacağı ifade edildi.
Vedat Muriç, Mallorca'ya gidiyor... İtalyan basını, Kosovalı forvet için kulüplerin uzlaştığını son detayların görüşüldüğünü duyurdu. İspanyol ekibinin, Muriç için Lazio'ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun ise 12 milyon euro olacağı ifade edildi.