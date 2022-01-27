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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de zarar büyük! Golcülerde zarar 30 milyon euro'yu buldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirveden uzak kalan Fenerbahçe, ara transferde forvet hattına ciddi bir takviye yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertli takımın daha önce bu bölgeye yaptığı transferler yüksek maliyetlerine karşın bekleneni verememesiyle dikkat çekti. İşte harcanan o rakam ve detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:20
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de zarar büyük! Golcülerde zarar 30 milyon euro'yu buldu

Fenerbahçe'nin golcü transferinde yüzü bir türlü gülmedi. Sarı-lacivertli Yönetim, son 4 yılda forvet transferine hatrı sayılır bir para harcadı... Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, 4 yılda 11 forvet transfer etti. Bu transferlerin sarı-lacivertlilere toplam maliyeti ise 52.5 milyon euro'yu buldu. Kanarya, Vedat Muriqi ve Frey'in satışlarından ise toplam 22 milyon euro gelir elde etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de zarar büyük! Golcülerde zarar 30 milyon euro'yu buldu

Fenerbahçe forvet transferinde 30 milyon euro zarara uğradı. Fenerbahçe'nin transfer ettiği golcülerin maliyetleri ise dikkat çekiyor. Örneğin Slimani için 5 milyon euro harcandı. Frey 3.8, Vedat Muriç 5, Mevlüt Erdinç 1.1, Valencia 4.5, Thiam 3.6, Cisse 1.2, Samatta 12, Ademi 2.5, Berisha 11 ve Serdar'ın maliyeti 3 milyon euro'yu buldu. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe forvet hattına 52 milyon euro harcadı ama bunun karşılığını da alamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de zarar büyük! Golcülerde zarar 30 milyon euro'yu buldu

İstikrarlı ve kaliteli bir golcüsü olmadı. Fenerbahçe devre arasında da kadrosunu yıldız bir golcüyle takviye edecek. Düşünülen isim Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon muhteşem bir grafik çizen Alaksandar Pesic...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de zarar büyük! Golcülerde zarar 30 milyon euro'yu buldu

Fenerbahçe, Sırp yıldız için Karagümrük'e 2 milyon euro bonservis ücreti teklif etti. Görüşmeler ise tüm hızıyla sürüyor. Sırp oyuncuyla yakın zamanda yüz yüze görüşme gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de zarar büyük! Golcülerde zarar 30 milyon euro'yu buldu

Kanarya'da bu sezon forvet oyuncuları Enner Valencia, Serdar Dursun ve Mergim Berisha tüm kulvarlarda 58 karşılaşmada forma giydi... Bu 3'lü, 58 maçta 21 gole imza attı. Fenerbahçe'nin golcülerinin istikrarı yakalayamaması ve form grafiklerinin sürekli değişkenlik göstermesi dikkat çekiyor. Taraftar da bu durumdan oldukça şikayetçi.

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