FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de zarar büyük! Golcülerde zarar 30 milyon euro'yu buldu

Fenerbahçe'nin golcü transferinde yüzü bir türlü gülmedi. Sarı-lacivertli Yönetim, son 4 yılda forvet transferine hatrı sayılır bir para harcadı... Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, 4 yılda 11 forvet transfer etti. Bu transferlerin sarı-lacivertlilere toplam maliyeti ise 52.5 milyon euro'yu buldu. Kanarya, Vedat Muriqi ve Frey'in satışlarından ise toplam 22 milyon euro gelir elde etti.

Fenerbahçe forvet transferinde 30 milyon euro zarara uğradı. Fenerbahçe'nin transfer ettiği golcülerin maliyetleri ise dikkat çekiyor. Örneğin Slimani için 5 milyon euro harcandı. Frey 3.8, Vedat Muriç 5, Mevlüt Erdinç 1.1, Valencia 4.5, Thiam 3.6, Cisse 1.2, Samatta 12, Ademi 2.5, Berisha 11 ve Serdar'ın maliyeti 3 milyon euro'yu buldu. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe forvet hattına 52 milyon euro harcadı ama bunun karşılığını da alamadı.