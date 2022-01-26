Fenerbahçeli Pelkas için sürpriz transfer gelişmesi! Hull City...

Sezona Vitor Pereira ile giren sarı lacivertlilerde, kötü gidişatın ardından yol ayrımına gidilirken Portekizli teknik adamın fazla forma şansı vermediği Dimitris Pelkas, geçen sezonki performansının çok gerisinde kaldı.
Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası istediği dönüşü gerçekleştiremeyen Pelkas'ın takımdan gönderilmesi gündeme gelirken oyuncu için birçok Avrupalı takım bekleyişe geçti.
HULL CITY DE DEVREYE GİRİYOR
Ukrayna'dan Zorya'nın talip olduğu Pelkas'a, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de teklif yaptığı iddia edildi.