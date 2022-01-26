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Fenerbahçeli Pelkas için sürpriz transfer gelişmesi! Hull City...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde bu sezon eleştiri oklarının hedefi haline gelen Dimitris Pelkas'ın ayrılığı konuşulurken, sürpriz bir haber gündeme geldi. Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etmek üzere olduğu bilinen Hull City'in, Pelkas'ı isteyeceği kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:33
Fenerbahçeli Pelkas için sürpriz transfer gelişmesi! Hull City...

Sezona Vitor Pereira ile giren sarı lacivertlilerde, kötü gidişatın ardından yol ayrımına gidilirken Portekizli teknik adamın fazla forma şansı vermediği Dimitris Pelkas, geçen sezonki performansının çok gerisinde kaldı.

Fenerbahçeli Pelkas için sürpriz transfer gelişmesi! Hull City...

Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası istediği dönüşü gerçekleştiremeyen Pelkas'ın takımdan gönderilmesi gündeme gelirken oyuncu için birçok Avrupalı takım bekleyişe geçti.

Fenerbahçeli Pelkas için sürpriz transfer gelişmesi! Hull City...

HULL CITY DE DEVREYE GİRİYOR

Ukrayna'dan Zorya'nın talip olduğu Pelkas'a, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçeli Pelkas için sürpriz transfer gelişmesi! Hull City...

Yunan basınında yer alan habere göre, sarı lacivertlilerden Allahyar'ı 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya hazırlanan Hull City, 28 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçeli Pelkas için sürpriz transfer gelişmesi! Hull City...

SÖZLEŞMESİ 2023'TE SON BULUYOR

Hull City'nin, Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pelkas için kiralama teklifi yapabileceği belirtildi. Fenerbahçe ile toplamda 54 maça çıkan Pelkas, 9 gol atıp 8 de asist yaptı.

Fenerbahçeli Pelkas için sürpriz transfer gelişmesi! Hull City...

Allahyar için Fenerbahçe ile anlaşmayan varan Hull City, Miha Zajc için de sarı lacivertli takıma teklif götürmüştü.

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