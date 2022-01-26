Fenerbahçeli Pelkas için sürpriz transfer gelişmesi! Hull City...

Yunan basınında yer alan habere göre, sarı lacivertlilerden Allahyar'ı 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya hazırlanan Hull City, 28 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE SON BULUYOR Hull City'nin, Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pelkas için kiralama teklifi yapabileceği belirtildi. Fenerbahçe ile toplamda 54 maça çıkan Pelkas, 9 gol atıp 8 de asist yaptı.