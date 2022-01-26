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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde Henry Onyekuru yarışı!

Son dakika spor haberi: Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan ezeli rakipler aynı isim üzerinde birleşti. Yunanistan basını, Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girdiğini yazdı. İşte flaş gelişmenin detayları... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:20
BURAK ŞENTÜRK
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde Henry Onyekuru yarışı!

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu anda Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos'ta top koşturan Henry Onyekuru'nun yeniden Türkiye'ye dönmesi gündeme geldi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde Henry Onyekuru yarışı!

Yunanistan basınından sportime.gr'nin haberinde; Onyekuru için Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde Henry Onyekuru yarışı!

Olympiakos'un Nijeryalı kanat oyuncusu için Monaco'ya 5 milyon euro ödediği kaydedilirken, cezbedecek bir teklif gelmemesi durumunda transfere onay verilmeyeceği belirtildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde Henry Onyekuru yarışı!

Olympiakos'ta beklentileri karşılayamayan ve ayrılması gündemde olan Onyekuru için Yunan ekibine henüz resmi bir teklif gelmediği kaydedildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde Henry Onyekuru yarışı!

Kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Olympiakos formasıyla 21 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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