Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde Henry Onyekuru yarışı!

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu anda Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos'ta top koşturan Henry Onyekuru'nun yeniden Türkiye'ye dönmesi gündeme geldi.
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu anda Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos'ta top koşturan Henry Onyekuru'nun yeniden Türkiye'ye dönmesi gündeme geldi.
Yunanistan basınından sportime.gr'nin haberinde; Onyekuru için Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi.
Olympiakos'un Nijeryalı kanat oyuncusu için Monaco'ya 5 milyon euro ödediği kaydedilirken, cezbedecek bir teklif gelmemesi durumunda transfere onay verilmeyeceği belirtildi.
Olympiakos'ta beklentileri karşılayamayan ve ayrılması gündemde olan Onyekuru için Yunan ekibine henüz resmi bir teklif gelmediği kaydedildi.
Kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Olympiakos formasıyla 21 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.