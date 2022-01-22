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Mesut zor dönemde geldi

A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop, Mesut Özil'in Türkiye'ye gelmesinin futbolumuz açısından önemli olduğunu söyledi. Altıntop, "Mesut'un ülkemize gelmesi önemli ama zor günlerden geçtiği bir döneme geldi. Mesut benim kardeşim, dostum. Bu durum her konuda aynı fikirde olduğumuz, eleştirmeyeceğim anlamına gelmiyor. Mesut'un yeteneği ortada, inanılmaz özel bir insan" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Mesut zor dönemde geldi
A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop, Mesut Özil'in Türkiye'ye gelmesinin futbolumuz açısından önemli olduğunu söyledi. Altıntop, "Mesut'un ülkemize gelmesi önemli ama zor günlerden geçtiği bir döneme geldi. Mesut benim kardeşim, dostum. Bu durum her konuda aynı fikirde olduğumuz, eleştirmeyeceğim anlamına gelmiyor. Mesut'un yeteneği ortada, inanılmaz özel bir insan" ifadelerini kullandı.
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