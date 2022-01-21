FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'de bir rakip daha! Bu kez Fransa'dan...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da istediği sonuçları alamayan ve zirveden uzak kalan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi çalışmalarına devam ediyor.
Golcü arayışında olan sarı-lacivertli takımın gündemine son olarak eski futbolcusu Vedat Muriqi gelmişti ancak yıldız ismi Hull City ve CSKA Moskova gibi takımlar da istiyordu.
Fransız basınından Progres'nin haberine göre Vedat Muriqi'yi renklerine bağlamak isteyen son takım Saint-Etienne oldu. Kulübün, oyuncu için Lazio'ya ilk mektubu gönderdiği ve temaslarını hızlandıracağı kaydedildi.