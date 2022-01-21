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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'de bir rakip daha! Bu kez Fransa'dan...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Golcü arayışında olan Fenerbahçe'nin gündemine Lazio'da forma giyen eski futbolcusu Vedat Muriqi gelmişti. 27 yaşındaki Kosovalı golcünün son talibi Fransız ekibi Saint-Etienne oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 09:04
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'de bir rakip daha! Bu kez Fransa'dan...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da istediği sonuçları alamayan ve zirveden uzak kalan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemi çalışmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'de bir rakip daha! Bu kez Fransa'dan...

Golcü arayışında olan sarı-lacivertli takımın gündemine son olarak eski futbolcusu Vedat Muriqi gelmişti ancak yıldız ismi Hull City ve CSKA Moskova gibi takımlar da istiyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'de bir rakip daha! Bu kez Fransa'dan...

Fransız basınından Progres'nin haberine göre Vedat Muriqi'yi renklerine bağlamak isteyen son takım Saint-Etienne oldu. Kulübün, oyuncu için Lazio'ya ilk mektubu gönderdiği ve temaslarını hızlandıracağı kaydedildi.

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