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Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Lider Trabzonspor'un 15 puan gerisinde 3. sırada bulunan sarı-lacivertliler, üst sıralara yükselmek isteyen rakibini devirip zirve ile arasındaki farkı eritmeyi hedefliyor. Sivasspor da güçlü rakibini mağlup etmenin peşinde... Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Sivasspor Fenerbahçe maçına dair tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 09:37
Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Lider Trabzonspor'la arasında 15 puan fark bulunan 3. sıradaki sarı-lacivertliler, 30 puanla 11. sırada yer alan Sivasspor'u yenip üst üste 2. galibiyetini almak istiyor. Yiğidolar da hüçlü rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. .

📺SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Fenerbahçe maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Caner, Ahmet Oğuz, Koray, Özkan, Cofie, Erdoğan, Henrique, Yatabare

FENERBAHÇE: Ertuğrul, Nazım, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Sosa, İrfan Can, Mesut Özil, Osayi, Serdar Dursun

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