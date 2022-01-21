Fenerbahçeli futbolcular Ahmet Çalık anısına çocuklara çikolata dağıttı

Fenerbahçe U15 Takımı'nda forma giyen 3 futbolcu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ahmet Çalık anısına çocuklara çikolata dağıttı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trafik kazasında vefat eden İttifak Holding Konyaspor'un genç futbolcusu Ahmet Çalık'ın hatırasını yaşatmak için çocuklara çikolata dağıtıldı.



MKE Ankaragücü tarafından sosyal medyada paylaşılan ve Kulübümüzün de dahil olduğu etkinlik kapsamında, U15 Takımımızda forma giyen 3 genç oyuncumuz, Kadıköy Özel Tırtıl Çocuk Evi'ndeki çocuklarla bir araya geldi.



Fenerbahçe Futbol Akademimizin genç futbolcuları, çocukları mutlu etmek için cebinde hep çikolata taşıyan Ahmet Çalık'ın anısına minik çocuklara Ülker çikolatalı gofret dağıttı.



Futbolcularımız ve çocuklar bu buluşmanın sonunda hep birlikte "Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık" dediler.