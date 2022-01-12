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FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan İsmail Kartal paylaşımı!

Fenerbahçe, Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getirirken, deneyimli teknik adama ilk tebrik Alex de Souza'dan geldi. Sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İsmail Kartal'a başarı dileğinde bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 18:18 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 18:42
FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan İsmail Kartal paylaşımı!

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını İsmail Kartal'ı sezon sonuna kadar göreve getirerek noktaladı. Deneyimli teknik adamın sarı-lacivertlilerde göreve başlamasına Alex de Souza kayıtsız kalmadı.

Sao Paulo'nun genç takımını çalıştıran Brezilyalı efsane, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda eski hocası İsmail Kartal2a başarı dileğinde bulundu. Alex, paylaşımında, "Başarılar İsmail hoca" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

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