FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan İsmail Kartal paylaşımı!

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını İsmail Kartal'ı sezon sonuna kadar göreve getirerek noktaladı. Deneyimli teknik adamın sarı-lacivertlilerde göreve başlamasına Alex de Souza kayıtsız kalmadı.
Sao Paulo'nun genç takımını çalıştıran Brezilyalı efsane, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda eski hocası İsmail Kartal2a başarı dileğinde bulundu. Alex, paylaşımında, "Başarılar İsmail hoca" ifadesini kullandı.
İşte o paylaşım:
Başarılar İsmail hoca⚽️ pic.twitter.com/Ujp1riWuVp— Alex de Souza (@Alex10) January 12, 2022