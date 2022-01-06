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Fenerbahçe Safiport Başantrenörü Victor Lapena, Kanada Kadın Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştıracak

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Victor Lapena'nın, Kanada Kadın Milli Takımı'nı da çalıştıracağı duyuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 17:52
Fenerbahçe Safiport Başantrenörü Victor Lapena, Kanada Kadın Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştıracak

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Victor Lapena'nın, Kanada Kadın Milli Takımı'nı da çalıştıracağı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3 sezondan bu yana Fenerbahçe'de görev yapan 46 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının aynı zamanda Kanada Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü üstleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Milli takımlar seviyesinde de başarılı bir performans ortaya koyacağına inandığımız Victor Lapena'ya, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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