Fenerbahçe'de kaleci operasyonu! Listede 4 aday

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yaşadığı omuz sakatlığının ardından kale Berke Özer'e teslim edilmişti. Altay'ın yokluğunda Berke'nin gösterdiği performans sarı lacivertlileri sevindirdi.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yaşadığı omuz sakatlığının ardından kale Berke Özer'e teslim edilmişti. Altay'ın yokluğunda Berke'nin gösterdiği performans sarı lacivertlileri sevindirdi.
Söz konusu maçlarda Berke Özer, Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıkarken, 5 maçta kalesini gole kapattı. Berke bu maçlarda kalesinde 14 gol gördü. Sakatlanana kadar 15 maçta Fenerbahçe kalesini koruyan Altay Bayındır ise 4 maçta kalesinde gol görmezken, 19 gole engel olamadı.
Her ne kadar Berke'nin performansından memnun kalınsa da yedek kulübesinde alternatif olacak bir başka kalecinin bulunmaması yönetimi harekete geçirdi.
Ajansspor'un haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, Altay Bayındır'ın sahalara dönüşünün henüz netlik kazanmaması, Berke Özer'in kalede alternatifsiz kalması yüzünden Altay'a alternatif olacak bir ismi transfer etmek için görüşmelere başladı.
KALECİ TRANSFERİ İÇİN 4 ADAY
Sarı lacivertlilerde kale için liste kabarık. Çaykur Rizespor'un 27 yaşındaki kalecisi Gökhan Akkan, Kasımpaşa'nın 32 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul Taşkıran ve Göztepe'nin 23 yaşındaki eldiveni İrfan Can Eğribayat şu an listenin ilk sırasında yer alıyorlar.
SİNAN BOLAT DA GÜNDEMDE!
Yönetim ayrıca milli takım forması giyen, yaşı ve tecrübesi ile takıma ağabeylik yapabilecek olan futbol hayatını Belçika ekibi Genk'te sürdüren Sinan Bolat ismi üzerinde de duruyor.