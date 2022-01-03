Fenerbahçe'de kaleci operasyonu! Listede 4 aday

Ajansspor'un haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, Altay Bayındır'ın sahalara dönüşünün henüz netlik kazanmaması, Berke Özer'in kalede alternatifsiz kalması yüzünden Altay'a alternatif olacak bir ismi transfer etmek için görüşmelere başladı.

KALECİ TRANSFERİ İÇİN 4 ADAY

Sarı lacivertlilerde kale için liste kabarık. Çaykur Rizespor'un 27 yaşındaki kalecisi Gökhan Akkan, Kasımpaşa'nın 32 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul Taşkıran ve Göztepe'nin 23 yaşındaki eldiveni İrfan Can Eğribayat şu an listenin ilk sırasında yer alıyorlar.