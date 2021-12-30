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Fenerbahçe'nin Samuel Umtiti transferinde flaş gelişme!

Süper Lig'in ilk yarısını 4. sırada noktalayan Fenerbahçe, tüm dikkatini ara transfer dönemine verdi. Stoperleri Attila Szalai ve Kim Min Jae için teklifler alan sarı lacivertliler, Samuel Umtiti ile ilgileniyordu. Fransız basını, yıldız futbolcu için Newcastle United'ın devreye girdiğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 10:35
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'nin Samuel Umtiti transferinde flaş gelişme!

Ligin ilk yarısında zirvenin 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Attila Szalai ve Kim Min Jae için teklifler alan sarı lacivertliler, Barcelona'nın yollarını ayırmak istediği Samuel Umtiti ile ilgileniyordu.

Fenerbahçe'nin Samuel Umtiti transferinde flaş gelişme!

Fransız basını, Fenerbahçe'nin Umtiti transferi için istekli olduğunu ve maaşını Barcelona ile birlikte ödeyebileceğini yazdı. Yüksek maaşı nedeniyle talibi çıkmayan Umtiti için, Arap milyarderlerin satın aldığı Newcastle United'ın da devreye girdiği belirtildi.

Barcelona'nın Umtiti'nin maaşının bir kısmını ödemek yerine, oyuncusunun Newcastle'a gitmesine daha sıcak baktığı ifade edildi.

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