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SPOR HABERİ - Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo ve Jan Vesely açıklaması!

Spor haberi... Fenerbahçe Beko THY Euroleague'de ASVEL'e karşı oynadığı mücadelede takımın yıldız isimleri Jan Vesely ve Nando De Colo sakatlanarak oyunu tamamlayamamıştı. Sarı-Lacivertli kulüpten iki oyuncunun son durumuna dair açıklama geldi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 14:24
SPOR HABERİ - Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo ve Jan Vesely açıklaması!

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko 17. hafta mücadelesinde konuk olduğu ASVEL'e 84-82'lik skorla mağlup olurken, takımın yıldız isimlerinden Jan Vesely ve Nando De Colo sakatlanarak oyuna devam edememişti. Sarı-Lacivertli kulüpten oyuncuların son durumlarına ilişkin bir açıklama gelirken, Vesely'nin 6 hafta, De Colo'nun ise 8-10 hafta takımdan uzak kalacağı açıklandı. İşte kulüpten yapılan o açıklama...

"Takımımız Fenerbahçe Beko'nun 23 Aralık Perşembe günü oynadığı ASVEL karşılaşmasında sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşan Jan Vesely ve sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelen Nando De Colo'nun İstanbul'da yapılan tetkik ve müdahalelerinin ardından, sporcularımızın sahalara dönüş süreleri Vesely için 6 hafta, De Colo için ise 8-10 hafta olarak öngörülmektedir. Oyuncularımızın sağlık durumlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler ilerleyen dönemde yeniden yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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