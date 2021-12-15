SPOR HABERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Pereira kendisini kovdurmak istiyor"

Fenerbahçe, Gaziantep karşısında 3 puandan fazlasını kaybederken, yeni bir intihara imza attı.
Trabzonspor'un yenildiği bir haftada takımın gardının düşmesi şaşırtıcı ama bilinen bir gerçek var; Fenerbahçe futbolun kötü tarafını temsil ediyor.
Fenerbahçe, Gaziantep karşısında 3 puandan fazlasını kaybederken, yeni bir intihara imza attı.
Çünkü takımın başındaki adamın tercihleri de sahadaki adamların varlıkları da bas bas bağırıyor; "bizler taraftarın beklentisini karşılayacak güçte değiliz." Maçtan sonra "hatalarımızı görmemiz lazım" diyen bir teknik adama sormak gerek; "aynaya bakınca kendinizi görüyor musunuz?" "Acaba" diyorum, "Pereira, kendisini kovdurmak için yarattığı senaryoları, maçı kazanmak üzerine kafa yormaktan daha değerli mi buluyor?"
Emre Belözoğlu'nun geçen sezon göreve geldiğinde yaptığı ilk iş Gustavo'yu kenara almaktı. Sonrasında maçları arka arkaya kazanan bir Fenerbahçe gerçeği oluştu. Bu sezon da Gustavo'nun yokluğunda Fenerbahçe orta alanının bindirme hızı ikiye katlamıştı.