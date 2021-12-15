SPOR HABERİ - Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Pereira kendisini kovdurmak istiyor"

Geldiğinden beri metrekare hesabı oynayan Gustavo'nun adam eksilten yanını bu sezon da pek göremedik ama Antep'te yenilen ve ilk 2 golün odak noktasının Gustavo olduğunu hepimiz gördük. Gustavo gibilerinin Fenerbahçe'den aldıklarını geri verebilmek için ya Sosa'yı takımda görmek gerekir ya da birkaç tane daha Mesut Özil. Mesut'un maç boyu ayakta kalabilmesi için yanına hamarat karıncaların gerektiğini de inkar etmeyelim.