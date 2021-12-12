FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de seri zamanı! Pereira'dan futbolculara uyarı

Galatasaray derbisini kazanarak uzun süreli kötü gidişine son veren Kanarya, oynadığı son 4 maçta yenilmedi. Bu süreçte Galatasaray'ı (D) 2-1, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Pereira'nın öğrencileri, Göztepe ve Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. 8 gol atıp, kalesinde ise 3 gol gördü. Hedef; galibiyet serisiyle çıkışı taçlandırıp zirveye çıkmak.

TATLI SIKINTI Forvetlerin gollerini atmaya başlaması sevindirirken, teknik heyeti 'Hangisini oynatsak?' telaşı sardı. Vitor Pereira, Gaziantep karşısında Serdar Dursun ile Mergim Berisha'dan kimi tercih edeceğine yarınki son idmanda karar verecek. Şanslar birbirine yakın görünürken, Rizespor maçında yaptığı hat-trick'in farkıyla Serdar az farkla da olsa bir adım önde.