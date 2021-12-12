FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Gaziantep FK maçında...

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, yarın eski takımı Fenerbahçe 'ye karşı sahaya çıkacak. Geride kalan sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Bulut ile 30. haftada Beşiktaş ile yapılan derbinin ardından yollar ayrılmıştı. Erol Bulut, sezon başında ise Gaziantep FK'nın başına geçmişti.

Bu sezon Fenerbahçe 'ye transfer olan ancak Vitor Pereira'nın kendisini kadroda düşünmemesi nedeniyle Gaziantep FK 'nın yolunu tutan Steven Caulker yarın görev verilmesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek.

SÜPER LİG'DE 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Gaziantep ekibinin Süper Lig'e ilk kez yükseldiği 2019-2020 sezonunda bu yana 4 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 3'ünü Fenerbahçe, 1'ini ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli takım 11 kez fileleri havalandırdı, Gaziantep temsilcisi ise 4 gol kaydetti. Gaziantep FK'nin ev sahipliğinde oynanan 2 karşılaşmada ise takımlar birer galibiyet elde etti.