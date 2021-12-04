Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya iç transferde düğmeye bastı! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya iç transferde düğmeye bastı! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer... (FB spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yaparak hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda camianın beklentilerini karşılamaya çalışacak olan Kanarya'da, iç transfer atağı da başladı. İç transferde ilk hedef Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya iç transferde düğmeye bastı! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de sezon sonu için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertliler, sözleşmeleri bitecek olan iki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer için teklif hazırlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya iç transferde düğmeye bastı! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer... (FB spor haberi)

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin hedefi ocak ayı gelmeden bu iki isme 5'er yıllık yeni sözleşmeyi imzalatmak Sarı-lacivertli idareciler, Ferdi'nin A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapmasından memnun.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya iç transferde düğmeye bastı! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer... (FB spor haberi)

Bu sayede 22 yaşındaki Ferdi, Türk statüsünde oynamaya devam edecek. Yönetimin, bu tercihi de göz önünde bulundurarak bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya iç transferde düğmeye bastı! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer... (FB spor haberi)

DERBİDE KENDİNİ İSPAT ETTİ

Kaleci Berke Özer ise başta Galatasaray derbisi olmak üzere kendisini ispat ettiği için sınıfı geçti. Sarılacivertli yönetim, 21 yaşındaki file bekçisiyle uzun vadeli çalışmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya iç transferde düğmeye bastı! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer... (FB spor haberi)

Berke de çocukluk hayali olan Fenerbahçe'de futbolu bırakarak aynı Volkan Demirel gibi tarihe geçmek istiyor.

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