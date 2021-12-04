FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya iç transferde düğmeye bastı! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de sezon sonu için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertliler, sözleşmeleri bitecek olan iki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer için teklif hazırlıyor.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin hedefi ocak ayı gelmeden bu iki isme 5'er yıllık yeni sözleşmeyi imzalatmak Sarı-lacivertli idareciler, Ferdi'nin A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapmasından memnun.