Luiz Gustavo geri sayımda

Tedavi süreci tamamlanan Luiz Gustavo, uzun bir aradan sonra Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuşacak. Takımla çalışmalarda yer alan Brezilyalı futbolcunun 15. hafta sınavında ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtiliyor.
Tedavi süreci tamamlanan Luiz Gustavo, uzun bir aradan sonra Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuşacak. Takımla çalışmalarda yer alan Brezilyalı futbolcunun 15. hafta sınavında ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtiliyor. Teknik direktör Pereira'nın vazgeçilmezlerinden biri olan Sambacı ile birlikte Sosa ya da Mert Hakan'dan birinin orta sahada oynaması bekleniyor.