Ahmet Nur Çebi ve İrfan Can Kahveci PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü futbolcusu TAYFUR BİNGÖL'ün 27.11.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 27.11.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 27.11.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin aynı müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamaları suretiyle "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu NECİP UYSAL'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 28.11.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın 28.11.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 28.11.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUS NINEL ŞUMUDICA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 29.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ BOZAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakada Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat 4/3 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."