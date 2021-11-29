İzmir'de kazanan yok | Göztepe - Fenerbahçe: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Göztepe Fenerbahçe karşılaşması ile son buldu.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçalndı.

Ev sahibi ekip 40. dakikada Adis Jahovic'in golü ile öne geçti. Fenerbahçe bu gole 48. dakikada Serdar Dursun'un golü ile karşılık verdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 24'e çıkardı, Göztepe'nin ise puanı 11 oldu.

Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Göztepe ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

İRFAN CAN'DAN TEPKİ

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, 78. dakikada oyundan çıkarken tepki gösterdi. Mesut Özil'in sakinleştirmeye çalıştığı milli futbolcu, "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek tepki gösterdi.

NOVAK KIZARDI

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Filip Novak, karşılaşmanın 88. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı

F.BAHÇE'DEN 6 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynadığı maça göre ilk 11'de 6 değişik isimle mücadele etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos maçının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

O müsabakada ilk 11'de yer alan Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Mergim Berisha'nın yerine Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Maximilian Meyer, Miguel Crespo, Mesut Özil ve Serdar Dursun şans buldu.

Fenerbahçe, ligde geçen haftadaki Galatasaray maçının ilk 11'inde ise 4 farklı isim yer aldı. O karşılaşmada ilk 11'deki Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha ve Marcel Tisserand'ın yerine Göztepe karşısında Maximilan Meyer, Miguel Crespo, Serdar Dursun ve Serdar Aziz oynadı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Enner Valencia ile Altay Bayındır'ın yanı sıra cezalı isimler Tisserand ve Mert Hakan Yandaş forma giyemedi.

FENERBAHÇE KAFİLESİNİ TAŞIYAN OTOBÜSE TAŞ ATILDI

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse Gürsel Aksel Stadı'na gelirken Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe köprüsü yakınlarında taş atıldı.

Otobüsün camında hasar meydana geldi.

GÖZTEPE'DE İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise geçen hafta 1-1 berabere tamamladıkları Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'inde şans verdiği Lourency ve Cherif Ndiaye'nin yerine David Tijanic ve Adis Jahovic'i sahaya sürdü.

Göztepeli taraftarlar, maça ilgi gösterdi.

Karşılaşmadan önce, vefat eden Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için saygı duruşunda bulunuldu.

Türk Kızılay İzmir Şubesi ile Göztepe'nin gerçekleştirdiği kan bağışı etkinliğinde İzmirliler taraftar meydanında maç saatine kadar kan bağışı yaptı. Göztepeli taraftarlar SMA Tip 1 hastası 5,5 yaşındaki Duru Meriç'e stat çevresindeki kumbaralarla destek verdi.