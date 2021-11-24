FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Mesut Özil zirve sezonunu yaşıyor! O istatistik...

Fenerbahçe, Galatasaray'ı Seyrantepe'de yenip yeniden ayağa kalkarken, Mesut Özil hiç kuşku yok ki takımın en önemli sihalı olarak dikkat çekti. Bu sezon Pereira ile zaman zaman yıldızı barışmayan ve bu nedenle yedek kalan Mesut 14 resmi maçta 761 dakika görev aldı.

Bu maçların 9'unda ilk 11'de görev alan Mesut Özil 5 gol 1 asist yaparak 152 dakikada bir gole katkı verdi. Mesut daha önce oynadığı hiçbir takımda böyle bir istatistiği yakalayamadı.