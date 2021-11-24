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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Mesut Özil zirve sezonunu yaşıyor! O istatistik...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor... Ezeli rakibe gol atan Mesut Özil'in istatistikleri göz kamaştırıyor. Yıldız futbolcu, 14 maçta 761 dakika görev aldı... 5 gol atıp 1 asist yaptı. Birçok maçta yedek kalan yıldız futbolcu, buna rağmen kariyerinin en parlak rakamlarını yakaladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Mesut Özil zirve sezonunu yaşıyor! O istatistik...

Fenerbahçe, Galatasaray'ı Seyrantepe'de yenip yeniden ayağa kalkarken, Mesut Özil hiç kuşku yok ki takımın en önemli sihalı olarak dikkat çekti. Bu sezon Pereira ile zaman zaman yıldızı barışmayan ve bu nedenle yedek kalan Mesut 14 resmi maçta 761 dakika görev aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Mesut Özil zirve sezonunu yaşıyor! O istatistik...

Bu maçların 9'unda ilk 11'de görev alan Mesut Özil 5 gol 1 asist yaparak 152 dakikada bir gole katkı verdi. Mesut daha önce oynadığı hiçbir takımda böyle bir istatistiği yakalayamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Mesut Özil zirve sezonunu yaşıyor! O istatistik...

Takvim'in haberine göre Mesut, Arsenal'de oynarken 312 dakikada bir W.Bremen ve Schalke'de oynarken 320 dakikada bir gole katkı yaptı. Mesut'un oynadığı maçlarda Fenerbahçe 18 puan topladı. Mesut'un 11'de olmadığı maçlarda ise 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 ylenilgi elde ederek 16 puan topladı.

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