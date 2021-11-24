FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Mesut Özil zirve sezonunu yaşıyor! O istatistik...

Fenerbahçe, Galatasaray'ı Seyrantepe'de yenip yeniden ayağa kalkarken, Mesut Özil hiç kuşku yok ki takımın en önemli sihalı olarak dikkat çekti. Bu sezon Pereira ile zaman zaman yıldızı barışmayan ve bu nedenle yedek kalan Mesut 14 resmi maçta 761 dakika görev aldı.
Bu maçların 9'unda ilk 11'de görev alan Mesut Özil 5 gol 1 asist yaparak 152 dakikada bir gole katkı verdi. Mesut daha önce oynadığı hiçbir takımda böyle bir istatistiği yakalayamadı.
Takvim'in haberine göre Mesut, Arsenal'de oynarken 312 dakikada bir W.Bremen ve Schalke'de oynarken 320 dakikada bir gole katkı yaptı. Mesut'un oynadığı maçlarda Fenerbahçe 18 puan topladı. Mesut'un 11'de olmadığı maçlarda ise 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 ylenilgi elde ederek 16 puan topladı.
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