Olympiakos - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN | FB maçı şifresiz izle

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos ile karşılaşıyor. Olympiakos - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fenerbahçe maçı 25 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanıyor.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

OLYMPIAKOS: Vaclik, Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Masouras, A. Camara, Onyekuru, El-Arabi

FENERBAHÇE: Berke, Osayi - Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan Can, Rossi, Berisha



Fenerbahçe'nin yedekleri: Ertuğrul, Bartu, Serdar Aziz, Meyer, Pelkas, Ferdi, Muhammed, Arda Güler, Sangare, Szalai, Fatih, Arda Okan



ZAJC CEZA SINIRINDA



Sarı lacivertli ekipte Miha Zajc, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sloven futbolcu, Olympiakos maçında sarı kart görmesi durumunda 9 Aralık'ta oynanacak Eintracht Frankfurt mücadelesinde cezası sebebiyle görev alamayacak.

OLYMPIAKOS LİGDE LİDER

Yunanistan Birinci Futbol Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken Olympiakos, namağlup liderliğini sürdürüyor.

Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Pire ekibi, hanesine 26 puan yazdırdı. En yakın rakibi AEK'nın 6 puan önünde bulunan Olympiakos, ligdeki son 5 maçını kazanmayı başardı.

"KUPA 2"DE 123. MÜSABAKASINA ÇIKTI

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 123. maçını oynuyor.

Daha önce UEFA Kupası olarak adlandırılan ve 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden "Kupa 2"de 122 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 52 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 166 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole engel olamadı.

VITOR PEREIRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 23. MAÇ

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 23. kez mücadele ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 22 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 7'sinde berabere kaldı, 5'inde sahadan mağlup ayrıldı.

Bu maçlarda 31 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 26 gol gördü.

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