SON DAKİKA SPOR HABERİ: Avrupa basını Galatasaray-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Maç 1-1 devam ederken son dakikalarda sahneye çıkan Miguel Crespo, sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü kaydetti. Mücadelede Fenerbahçe'den Tisserand kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Galatasaray'ın son dakikalarda Diagne ile bulduğu gol ise VAR incelemesi sonucu faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.