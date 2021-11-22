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SON DAKİKA SPOR HABERİ: Avrupa basını Galatasaray-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray kritik derbi mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken Avrupa basını bu mücadeleye geniş yer ayırdı. İşte o manşetlerden bazıları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 08:30
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Avrupa basını Galatasaray-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, derbi mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, Mesut Özil'in attığı golle beraberliğe engel olamadı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Avrupa basını Galatasaray-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Maç 1-1 devam ederken son dakikalarda sahneye çıkan Miguel Crespo, sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü kaydetti. Mücadelede Fenerbahçe'den Tisserand kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Galatasaray'ın son dakikalarda Diagne ile bulduğu gol ise VAR incelemesi sonucu faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Avrupa basını Galatasaray-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Bu dev derbi maçı Avrupa basının da gündemindeydi. Mücadele sonrası dikkat çeken başlıklar atıldı. İşte onlardan bazıları...

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Avrupa basını Galatasaray-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

BILD (ALMANYA)

"Mesut Özil bir anda Fenerbahçe'nin en iyi golcüsü konumuna geldi"

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Avrupa basını Galatasaray-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

L'EQUIPE (FRANSA)

"Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı aşırı ateşli derbiyi kazandı"

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Avrupa basını Galatasaray-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

A BOLA (PORTEKİZ)

"Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı oynadığı derbiyi Miguel Crespo'nun 90+5. dakikada attığı golle kazandı"

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