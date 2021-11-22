SON DAKİKA SPOR HABERİ: Avrupa basını Galatasaray-Fenerbahçe derbisini böyle gördü!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, derbi mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, Mesut Özil'in attığı golle beraberliğe engel olamadı.
Maç 1-1 devam ederken son dakikalarda sahneye çıkan Miguel Crespo, sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü kaydetti. Mücadelede Fenerbahçe'den Tisserand kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Galatasaray'ın son dakikalarda Diagne ile bulduğu gol ise VAR incelemesi sonucu faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Bu dev derbi maçı Avrupa basının da gündemindeydi. Mücadele sonrası dikkat çeken başlıklar atıldı. İşte onlardan bazıları...