FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira yeni liderini belirledi! İrfan Can Kahveci...

İrfan Can Kahveci ise şut atan, oyun kuran, gol atan, hücum ve savunma yönüyle takımın en önemli orta saha oyuncusu konumunda. Birçok farklı bölgede de oynayabilen başarılı oyuncu her türlü sistemde yer alabiliyor. Sarı-lacivertli takımın milli ara sonrasında karşılaşacağı Galatasaray maçı İrfan Can Kahveci için de ayrı bir önem taşıyacak. İrfan Can, sahada olması halinde Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir Galatasaray derbisinde forma giyecek. Geçen sezonki derbiyi sakatlığı nedeniyle kaçıran 26 yaşındaki yıldız, bu sezon sahada olmak istiyor.