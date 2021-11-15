FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira yeni liderini belirledi! İrfan Can Kahveci...

UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe'de milli ara takımın toparlanması için bir fırsat olarak görülüyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası radikal kararlar aldığı ve yeni bir isme takım liderliğini vermeyi düşündüğü ortaya çıktı. İşte Vitor Pereira'nın yeni sisteminde Fenerbahçe'nin lideri olacak o isim...
Milliyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın takım sisteminde değişikliğe gideceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde dörtlü sisteme dönmeye hazırlanan tecrübeli ismin, takım liderliği konusunda İrfan Can Kahveci'yi görevlendireceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de milli ara sonrası sistem değişiyor. 3-4-3'ten 3-5-2'ye geçen teknik direktör Vitor Pereira'nın kademeli olarak 4'lü sisteme dönmesi söz konusu. Bu çerçevede bazı isimler daha çok öne çıkacak. Sakatlığı sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kalan İrfan Can Kahveci çok formda döndü.