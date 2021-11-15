FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira yeni liderini belirledi! İrfan Can Kahveci...

Teknik direktör Vitor Pereira için oyunun iki yönlü oynayabilmesi büyük önem taşıyor. Hücum bölgesinde oynayan oyunculardan da savunma katkısı isteniyor. Bu açıdan bakıldığında İrfan Can tam olarak bu kriterlere uyuyor. Yeni dönemle birlikte Pereira, İrfan Can'ı takımın lider ismi olarak düşünüyor.

3-5-2'de ikinci golcü gibi oynayabilen 26 yaşındaki futbolcunun gerçek bölgesi ise merkez orta saha. Burada da oynadığında atakları yönlendirecek isim olarak düşülen İrfan Can'ın savunma özelliği de çok kritik. Mesut Özil'in savunma özelliğinin zayıf olması, Luiz Gustavo'nun daha çok defansif özelliği ile öne çıkması, Sosa'nın yaşı, Mert Hakan'ın da henüz tam olarak standardını bulamaması sıkıntı yaratıyor.