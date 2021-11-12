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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den yeni AKM paylaşımı! "Ülkemize hayırlı olsun"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) önünde poz verdi. Türk asıllı Alman futbolcu, fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Yeni AKM tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 20:05 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 20:38
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den yeni AKM paylaşımı! "Ülkemize hayırlı olsun"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı yeni Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) ziyaret etti. Özil, AKM önünde hatıra fotoğrafı çektirip, bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarı-lacivertli futbolcu, yaptığı paylaşımın altına, "Yeni AKM tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun" yazdı.

İşte o paylaşım:

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