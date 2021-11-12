FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den yeni AKM paylaşımı! "Ülkemize hayırlı olsun"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı yeni Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) ziyaret etti. Özil, AKM önünde hatıra fotoğrafı çektirip, bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarı-lacivertli futbolcu, yaptığı paylaşımın altına, "Yeni AKM tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun" yazdı.

İşte o paylaşım: