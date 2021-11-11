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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Galatasaray'ı ezberliyor

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, milli aranın ardından Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıy gelecek. Koltuğu sallanan Portekizli teknik adam Vitor Pereira, zorlu derbide sahadan 3 puanla ayrılarak yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyor. Pereira milli arada adeta Galarasaray'ı ezberliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Galatasaray'ı ezberliyor

Fenerbahçe'de 3 günlük izin sona erdi. Galatasaray derbisinin hazırlıkları bugün başlayacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenmanda milli takımlara giden isimler ve sakatlar dışında tüm oyuncular yer alacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Galatasaray'ı ezberliyor

Teknik direktör Pereira'nın idmandan önce futbolcularla bir toplantı yapması bekleniyor. Yönetimin, Galatasaray maçını 'son şans' olarak gösterdiği Portekizli çalıştırıcı, ezeli rakiplerini şimdiden mercek altına aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Galatasaray'ı ezberliyor

TEK HEDEF 3 PUAN

Yardımcıları ile sarı-kırmızılı takımın geçmiş maçlarını izleyen tecrübeli hoca, rakiplerinin zayıf yönlerine göre oyun planını oluşturacak. Son 4 maçta alınan 1 puan sonrası 'beraberlik' hesapları ortada kalktı. Sahaya mutlak galibiyet için çıkılacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Galatasaray'ı ezberliyor

Kadro da buna göre belirlenecek. Mesut Özil ve İrfan Can gibi isimlerin 11'de olması bekleniyor. Orta sahada da hücuma dönük oyuncular yer alacak. Kötü bir sonuçta Vitor Pereira'nın takımın başında kalma ihtimali çok düşük.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Galatasaray'ı ezberliyor

DERBİLER SON FIRSAT!

Ligin 12. haftasında lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe henüz derbi oynamadı. Ara sonrası Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya, 17. haftada ise Beşiktaş'ı konuk edecek. İki maçtan alınacak sonuçlar hem teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği hem de şampiyonluk şansı için belirleyici olacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Galatasaray'ı ezberliyor

SEZONUN MAÇI

Çekya Milli Takımı'nda bulunan Filip Novak, ülkesinde NovaSports'a konuştu… Tecrübeli oyuncu, kendi performansıyla ilgili, "Bu sezon geçen sezona oranla daha fazla fırsat yakaladım. Üç stoperli farklı bir sistem oynuyoruz. Merkez stoper ile sol stoper arasında gidip geliyorum" derken, takımla ilgili, "Son milli maç arasından önce liderdik. Şu anda 7'nciyiz. Avrupa Ligi'nde 3-0 kazandık. Bu bize ilerleme şansı verecek. Şimdi Galatasaray'la oynayacağız. Taraftarlar için sezonun en büyük maçı. Kazanarak iyi olduğumuzu onlara göstereceğimiz en büyük maç" ifadelerini kullandı.

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