Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Galatasaray'ı ezberliyor

Kadro da buna göre belirlenecek. Mesut Özil ve İrfan Can gibi isimlerin 11'de olması bekleniyor. Orta sahada da hücuma dönük oyuncular yer alacak. Kötü bir sonuçta Vitor Pereira'nın takımın başında kalma ihtimali çok düşük.

DERBİLER SON FIRSAT! Ligin 12. haftasında lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe henüz derbi oynamadı. Ara sonrası Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya, 17. haftada ise Beşiktaş'ı konuk edecek. İki maçtan alınacak sonuçlar hem teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği hem de şampiyonluk şansı için belirleyici olacak.