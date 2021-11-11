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FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç son 40 yılın en kötü başkanı!

Fenerbahçe haberleri: Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi gitmiyor. Ligin ilk 12 haftasında sadece 20 puan toplayan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç tarihe geçti. Sarı lacivertli kulübün başında olduğu dönemde takımın aldığı sonuçlara göre son 40 yılın en kötü başkanı olarak da kayıtlara geçti. İşte o rakamlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç son 40 yılın en kötü başkanı!

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 120 Süper Lig maçında 33 yenilgi aldı. 3.6 maça 1 yenilgi düştü. Bu oran son 40 yıldaki başkanlara bakıldığında en kötü yüzde... Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe efsane başkanlardan Aziz Yıldırım'ın döneminde 8.8 maçta 1 yenilgi, Ali Şen döneminde ise 7.4 maçta 1 yenilgiyle tanışmıştı. Sarı Lacivertli taraftarlar, Ali Koç döneminde alınan kötü sonuçlardan sonra isyan bayrağını açtı... Büyük umutlarla gelen başkan Koç ile Fener'in yüzü gülmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç son 40 yılın en kötü başkanı!

SON 40 YILDAKİ BAŞKANLARIN PERFORMANSI

ALİ KOÇ

3.5 SEZONDA 120 MAÇTA

33 YENİLGİ

3.6 MAÇTA 1 YENİLGİ

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç son 40 yılın en kötü başkanı!

AZİZ YILDIRIM

1041 MAÇTA 117 YENİLGİ

8.8 MAÇTA 1 YENİLGİ

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç son 40 yılın en kötü başkanı!

ALİ ŞEN

165 MAÇTA 22 YENİLGİ

7.5 MAÇTA 1 YENİLGİ

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç son 40 yılın en kötü başkanı!

HASAN ÖZAYDIN

20 MAÇTA 5 YENİLGİ

4 MAÇTA 1 YENİLGİ

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç son 40 yılın en kötü başkanı!

GÜVEN SAZAK

26 MAÇTA 3 YENİLGİ

8.6 MAÇTA 1 YENİLGİ

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç son 40 yılın en kötü başkanı!

METİN AŞIK

124 MAÇTA 31 YENİLGİ

4 MAÇTA 1 YENİLGİ

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç son 40 yılın en kötü başkanı!

TAHSİN KAYA

146 MAÇTA 31 YENİLGİ

4.7 MAÇTA 1 YENİLGİ

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç son 40 yılın en kötü başkanı!

FİKRET ARICAN

70 MAÇTA 9 YENİLGİ

7.7 MAÇTA 1 YENİLGİ

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç son 40 yılın en kötü başkanı!

FARUK ILGAZ

34 MAÇTA 6 YENİLGİ

5.6 MAÇTA 1 YENİLGİ

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