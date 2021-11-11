FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç son 40 yılın en kötü başkanı!

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 120 Süper Lig maçında 33 yenilgi aldı. 3.6 maça 1 yenilgi düştü. Bu oran son 40 yıldaki başkanlara bakıldığında en kötü yüzde... Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe efsane başkanlardan Aziz Yıldırım'ın döneminde 8.8 maçta 1 yenilgi, Ali Şen döneminde ise 7.4 maçta 1 yenilgiyle tanışmıştı. Sarı Lacivertli taraftarlar, Ali Koç döneminde alınan kötü sonuçlardan sonra isyan bayrağını açtı... Büyük umutlarla gelen başkan Koç ile Fener'in yüzü gülmedi.
SON 40 YILDAKİ BAŞKANLARIN PERFORMANSI
ALİ KOÇ
3.5 SEZONDA 120 MAÇTA
33 YENİLGİ
3.6 MAÇTA 1 YENİLGİ
AZİZ YILDIRIM
1041 MAÇTA 117 YENİLGİ
8.8 MAÇTA 1 YENİLGİ