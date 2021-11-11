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FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Fatih Terim göndermesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında açıklamalarda bulunurken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e göndermede bulundu. Sarı lacivertlilerin başkanı yaptığı konuşmada, "Yabancı hocalara da tahammül yok. X bir hoca 5-6 maç kaybedince sabır gerekiyor derler." dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 16:21 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 16:38
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Fatih Terim göndermesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında yaptığı konuşmada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e göndermeden bulundu.

Koç konuşmasında, "Yabancı hocalara da tahammül yok. X bir hoca 5-6 maç kaybedince sabır gerekiyor derler. Yabancı hocayı yıpratmalar başlıyor." dedi.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada, "Bu genç kadronun hata yapması, yanlış oynaması, zaman zaman ürkmesi çok doğal ama dev adımlarla ilerliyorlar. Bazı oyuncularımız heyecanlı ve telaşlıydı. Tecrübelisi ve genciyle iyi bir takım olma yolundayız" diyerek sabır vurgusunda bulunmuştu.

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