UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray Lokomotiv Moskova ile berabere kalırken Fenerbahçe Antwerp'i 3-0'la geçti.
Mücadelelerde birbirinden güzel goller olurken, Berisha'nın golü haftanın en güzel golü seçildi. Feghouli'nin golü ise dördüncü sırada kaldı.
İşte UEFA'nın yaptığı o paylaşım;
A stunning team move finished off in style 🔥— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 5, 2021
⚽️ Mergim Berisha's volley wins Goal of the Week! 💥@Heineken | #UELGOTW | #UEL pic.twitter.com/PuMAIF0u0O