Haberler Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray Lokomotiv Moskova ile berabere kalırken Fenerbahçe Antwerp'i 3-0'la geçti. Mücadelelerde birbirinden güzel goller olurken, Berisha'nın golü haftanın en güzel golü seçildi. Feghouli'nin golü ise dördüncü sırada kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 16:02
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray Lokomotiv Moskova ile berabere kalırken Fenerbahçe Antwerp'i 3-0'la geçti.

Mücadelelerde birbirinden güzel goller olurken, Berisha'nın golü haftanın en güzel golü seçildi. Feghouli'nin golü ise dördüncü sırada kaldı.

İşte UEFA'nın yaptığı o paylaşım;

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