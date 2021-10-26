Yıldızlar sistem kurbanı

Pereira'nın sistemi, takımın yıldızları Mesut Özil, Pelkas, İrfan Can'ı da bitirdi. Mesut, 3-4-3 sisteminde ya yedek kalıyor ya oyundan alınıyor. Geçen sezonun flaş ismi Pelkas bu sezon adeta kayboldu. İrfan Can iyileşmesine rağmen son maçta kulübeden çıkamadı. Gol sıkıntısını çözmesi için alınan Mergim Berisha bile son iki karşılaşmada süre alamadı.
Pereira'nın sistemi, takımın yıldızları Mesut Özil, Pelkas, İrfan Can'ı da bitirdi. Mesut, 3-4-3 sisteminde ya yedek kalıyor ya oyundan alınıyor. Geçen sezonun flaş ismi Pelkas bu sezon adeta kayboldu. İrfan Can iyileşmesine rağmen son maçta kulübeden çıkamadı. Gol sıkıntısını çözmesi için alınan Mergim Berisha bile son iki karşılaşmada süre alamadı.