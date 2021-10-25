Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları! Serdar Aziz...

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları! Serdar Aziz...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarından mağlubiyetle dönen Fenerbahçe'de gözler Konyaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde, zorlu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Kanarya'da Serdar Aziz, takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 19:57
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları! Serdar Aziz...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.

SERDAR AZİZ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI!
Gözüne aldığı darbe nedeniyle bir süredir forma giyemeyen savunma oyuncusu Serdar Aziz'in takımdan ayrı bireysel çalıştığı duyuruldu.



Kaynak: AA
SON DAKİKA