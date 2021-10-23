FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Jean Philippe Gbamin harekatı!

Toplam 197 maça çıkan Gbamin, 7 kez fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı. Yıldız oyuncu kariyerinde sadece 2 kez kırmızı kart gördü.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Everton'da forma giyen Jean Philleppe Gbamin'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. 12 kez Fildişi Milli Takımı'nda forma giydi. Kulübü Everton ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Bu sezon sadece 1 maçta oynadı.