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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Jean Philippe Gbamin harekatı!

Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Sarı-Lacivertliler'in scoutları Vitor Pereira'nın isteği sonrası harekete geçti. İngiliz basınında yer alan habere göre; Everton'lı ön libero Jean Phillippe Gbamin listedeki ilk isim. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 09:33
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Jean Philippe Gbamin harekatı!

Fenerbahçe Ocak ayı yaklaşırken transfer çalışmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Jean Philippe Gbamin harekatı!

Sarı-Lacivertliler'in scoutları teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen yıldız futbolcuyu listesine aldı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Jean Philippe Gbamin harekatı!

YÖNETİM OCAK AYINI BEKLİYOR

Kanarya'nın Everton forması giyen 26 yaşındaki ön libero Jean Phillippe Gbamin için Ocak ayında harekete geçeceği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Jean Philippe Gbamin harekatı!

İngiliz basınında yer alan haberde; Jean Phillippe Gbamin'in de daha fazla forma şansı bulacağı bir ekibe transfer olmak istediği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Jean Philippe Gbamin harekatı!

PEREIRA SOL KANAT İSTİYOR!

İngiliz medyası taımında forma şansı bulamayan yıldız ismin Süper Lig'de forma giyebileceğine dikkat çekti. Bilindiği gibi Vitor Pereira yaz transfer döneminde de sol kanat istiyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Jean Philippe Gbamin harekatı!

27 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Fildişili Gbamin, 2019 yılında Mainz'den Everton'a 25 milyon Euro'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Jean Philippe Gbamin harekatı!

197 MAÇTA 7 GOL VE 6 ASİSTİ VAR

Toplam 197 maça çıkan Gbamin, 7 kez fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı. Yıldız oyuncu kariyerinde sadece 2 kez kırmızı kart gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Jean Philippe Gbamin harekatı!

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Everton'da forma giyen Jean Philleppe Gbamin'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. 12 kez Fildişi Milli Takımı'nda forma giydi. Kulübü Everton ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Bu sezon sadece 1 maçta oynadı.

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