Sizlere güvenim tam

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon yenilgisi sonrası takımın soyunma odasına girip, futbolcularla kısa bir konuşma yaptığı iddia edildi. Mücadelelerinden dolayı oyuncuları teşekkür eden Koç'un, "Sahaya yüreğinizi koydunuz Min Jae Kim'e gösterilen haksız kırmızı kart sonrası 12'ye karşı 10 kişi oynadınız. Ancak önemlisi sonuna kadar bu forma için savaştınız. Art niyetli bir hakem vardı. Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynatılacak pozisyonda Kim'e kart gösterdi. Bu sene başarılı olacağız. Bizi engellemeye çalışacaklar, önümüze zorluklar çıkacak ama sonuna kadar savaşarak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız. Ben ve ekibim sizlere sonuna kadar inanıyoruz ve güveniyoruz" dediği ileri sürüldü.