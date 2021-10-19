FENERBAHÇE HABERLERİ: Hakkı Yalçın'dan Mesut Özil için olay sözler!

Haftanın derbisinde liderlik el değiştirdiyse, sebebi iki teknik adam arasındaki düşünce kalitesidir. Abdullah Avcı'nın takımını hücum oynamaya motive etmesiyle, Pereira'nın çok adamla savunmaya kaçması arasındaki cesaret farkının yansıması maçın da sonucudur liderliğin de.
Fenerbahçe'nin en çok güvenilen adamlarının yaptıkları hatalar başrole çıksa da onları hataya zorlayan Trabzonsporlu futbolcuların emekleri hatalardan çok daha değerlidir. O yüzden Fenerbahçe sebepsizce yenilmemiş Trabzonspor boşuna kazanmamıştır.
Bir adamın kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe takımı yok oluyorsa var olan bir sistemden söz edilemez. Korkuların yarattığı sistemin içinde yok olmaktan bahsedilir. Fenerbahçe ilk kez 10 kişi oynamadı ama özellikle ikinci yarıda neredeyse kaleye yaslanacak kadar savunma ağırlıklı oynadığını pek görmemiştim.