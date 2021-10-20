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Michael Frey Fenerbahçe günlerini anlattı! "O an tek isteğim eve kaçmaktı"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Antwerp ile oynayacağı maç öncesi sarı lacivertlilerin eski golcüsü Michael Frey, Belçika basınına konuştu. Frey, kendisine sorulan Fenerbahçe sorularını içtenlikle cevaplarken, Türkiye'de yaşadığı süre zarfı boyunca başından geçenleri anlattı. İşte İsviçreli golcünün o sözleri... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 19:41
Michael Frey Fenerbahçe günlerini anlattı! "O an tek isteğim eve kaçmaktı"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçında Perşembe akşam Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Antwerp'in şu anda en formda ismi, sarı lacivertlilerin eski golcüsü Michael Frey, İsviçreli golcünün eski takımına karşı ilk 11'de sahada olması bekleniyor. Öte yandan Frey, Fenerbahçe maçı öncesinde Belçika medyasında Türkiye'deki günlerini anlattı. İşte o röportaj...

Michael Frey Fenerbahçe günlerini anlattı! "O an tek isteğim eve kaçmaktı"

Perşembe günü eski takımınız Fenerbahçe'ye karşı oynayacaksınız. Orada olduğunu süreyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

"İlk on maçta 3 gol atmıştım, iyi bir başlangıç yapmıştım. Sonra sakatlandım ve 11'e dönmekte zorlandım."

Michael Frey Fenerbahçe günlerini anlattı! "O an tek isteğim eve kaçmaktı"

Orada yaşadığınız olumlu ve olumsuz anılar neler?
Çoğu zamanı olumlu hatırlıyorum. Mesela İsviçre'de büyümüş eşimle orada tanıştım. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Zaten havaalanına vardığınızda, bir taksiye binene kadar yüzlerce taraftar telefonlarını açıyor ve sizi hemen videoya kaydediyor. Kulübün büyüklüğünü etrafınızda gördüğünüz kameralardan anlayabiliyorsunuz. İlk dakikadan itibaren kendinizi farklı bir dünyada gibi hissediyorsunuz. Türkiye'de, hemen farklı bir performans göstermek zorundasınız. Çünkü tüm Türkiye, büyük kulüplerde oynayan futbolcuları anbean, büyüteçle takip ediyor.

Michael Frey Fenerbahçe günlerini anlattı! "O an tek isteğim eve kaçmaktı"

Orada hangi dil konuşuluyor?
Yardımcı antrenörler Türkçe konuşuyordu. Oyuncular da konuştukları dillere göre gruplara ayrılmıştı. Her grubun sözlerini çeviren bir eğitmen ve bir tercüman vardı. İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve İngilizce tercümanlar vardı. Kısacası, olduğumuz olduğum odalarda sürekli farklı dillerde konuşan insanlar vardı. Bir gün, bir tartışma uzun sürmüştü. Bütün dillerin birbirine karıştığına şahit olmuştu. Çok komikti.

Michael Frey Fenerbahçe günlerini anlattı! "O an tek isteğim eve kaçmaktı"

Futbol dışında hayat nasıldı?
Böylesine üst düzey bir kulübün oyuncu olduğunuz için güzel bir evde yaşıyorsunuz ama pek dışarı çıkamıyorsunuz. Bir kez tek başıma çıkmayı denedim. Düşündüğüm tek şey, şehrin içine karışmak ve yürüyüş yapmaktı. Ancak, birdenbire yüzlerce insan tarafından etrafım sarıldı. O anda tek istediğim ve kaçmaktı. Antwerp'in sevdiğim yanı da bu, burada rahatsız edilmeden dolaşabiliyorum.

Michael Frey Fenerbahçe günlerini anlattı! "O an tek isteğim eve kaçmaktı"

Türkiye'de futbol kolay mı?
Oradaki ilk aylarımda teknik direktör Phillip Cocu'dan çok şey öğrendim. Bana Olivier Giroud'un videolarını gösteriyordu. Ona yakından bakmamı, onun nasıl hareket etiğiniz, hangi bölgelerde nasıl hamleler yapmam gerektiğini öğrenmemi istiyordu. Türkiye'de çok agresif bir futbol var. Savunmacılar birebir oynuyor. Bize karşı tüm rakipler çok sertti. Orada gol atmak kolay değil. Rakip kalede zar zor yer buluyorsunuz."

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