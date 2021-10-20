Michael Frey Fenerbahçe günlerini anlattı! "O an tek isteğim eve kaçmaktı"

Orada hangi dil konuşuluyor?

Yardımcı antrenörler Türkçe konuşuyordu. Oyuncular da konuştukları dillere göre gruplara ayrılmıştı. Her grubun sözlerini çeviren bir eğitmen ve bir tercüman vardı. İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve İngilizce tercümanlar vardı. Kısacası, olduğumuz olduğum odalarda sürekli farklı dillerde konuşan insanlar vardı. Bir gün, bir tartışma uzun sürmüştü. Bütün dillerin birbirine karıştığına şahit olmuştu. Çok komikti.

Futbol dışında hayat nasıldı?

Böylesine üst düzey bir kulübün oyuncu olduğunuz için güzel bir evde yaşıyorsunuz ama pek dışarı çıkamıyorsunuz. Bir kez tek başıma çıkmayı denedim. Düşündüğüm tek şey, şehrin içine karışmak ve yürüyüş yapmaktı. Ancak, birdenbire yüzlerce insan tarafından etrafım sarıldı. O anda tek istediğim ve kaçmaktı. Antwerp'in sevdiğim yanı da bu, burada rahatsız edilmeden dolaşabiliyorum.