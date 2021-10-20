Michael Frey Fenerbahçe günlerini anlattı! "O an tek isteğim eve kaçmaktı"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçında Perşembe akşam Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Antwerp'in şu anda en formda ismi, sarı lacivertlilerin eski golcüsü Michael Frey, İsviçreli golcünün eski takımına karşı ilk 11'de sahada olması bekleniyor. Öte yandan Frey, Fenerbahçe maçı öncesinde Belçika medyasında Türkiye'deki günlerini anlattı. İşte o röportaj...
Perşembe günü eski takımınız Fenerbahçe'ye karşı oynayacaksınız. Orada olduğunu süreyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
"İlk on maçta 3 gol atmıştım, iyi bir başlangıç yapmıştım. Sonra sakatlandım ve 11'e dönmekte zorlandım."
Orada yaşadığınız olumlu ve olumsuz anılar neler?
Çoğu zamanı olumlu hatırlıyorum. Mesela İsviçre'de büyümüş eşimle orada tanıştım. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Zaten havaalanına vardığınızda, bir taksiye binene kadar yüzlerce taraftar telefonlarını açıyor ve sizi hemen videoya kaydediyor. Kulübün büyüklüğünü etrafınızda gördüğünüz kameralardan anlayabiliyorsunuz. İlk dakikadan itibaren kendinizi farklı bir dünyada gibi hissediyorsunuz. Türkiye'de, hemen farklı bir performans göstermek zorundasınız. Çünkü tüm Türkiye, büyük kulüplerde oynayan futbolcuları anbean, büyüteçle takip ediyor.