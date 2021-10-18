Fikrim bende kalsın

Fenerbahçe'nin savunmadaki yıldızı Attila Szalai maç sonu hakeme tepkiliydi. Macar futbolcu "Hakemin kararıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Elbette bir fikrim var ama bende kalsın. Zaten herkes izledi. Takım olarak iyi savaştık maalesef olan oldu" dedi.
Fenerbahçe'ninsavunmadaki yıldızı Attila Szalai maç sonu hakeme tepkiliydi. Macar futbolcu "Hakemin kararıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Elbette bir fikrim var ama bende kalsın. Zaten herkes izledi. Takım olarak iyi savaştık maalesef olan oldu" dedi. Szalai, 15. dakikadan itibaren 10 kişi oynamanın zor olduğunu belirterek "İnanılmaz efor sarf ettik. Bundan dolayı gururluyum. Daha iyi çalışacağız ve elde etmek istediğimiz sonuçları almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar Attila Szalai'nin sosyal medya hesaplarına destek mesajı attılar.