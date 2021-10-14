Fenerbahçe'ye Allahyar ve transfer şoku! Ocak'ta...

Fenerbahçe'nin 2019-20 sezonunda İran'ın İstiklal takımından transfer ettiği ve daha sonra İstanbulspor, Zorya takımlarına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin 2019-20 sezonunda İran'ın İstiklal takımından transfer ettiği ve daha sonra İstanbulspor, Zorya takımlarına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe Allahyar'ı 2021-22 sezonu ara transfer sezonuna kadar Zorya'ya, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Fenerbahçe Allahyar'ı 2021-22 sezonu ara transfer sezonuna kadar Zorya'ya, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
ZORYA SATIN ALMAMA KARARI ALDI
Buna göre Zorya kulübü, Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini almama kararı aldı. Ocak ayında bitecek kiralık sözleşme sonrası Allahyar, Fenerbahçe'ye dönecek.