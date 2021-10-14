Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Allahyar ve transfer şoku! Ocak'ta...

Fenerbahçe'ye Allahyar ve transfer şoku! Ocak'ta...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, 2020-21 sezonunda İranli golcü Allahyar Sayyadmanesh'i, Ukrayna'nın Zorya takımına kiralamıştı. Anlaşmada, Zorya'nın Allahyar'ın bonservisini almak istemesi halinde, 3.5 milyon euroluk şart koymuştu. Ukrayna basınında konu ile ilgili yer alan haberde, Fenerbahçe'ye Zorya'dan kötü bir haber geleceği yazıldı. İşte o gelişme... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 17:00
Fenerbahçe'ye Allahyar ve transfer şoku! Ocak'ta...

Fenerbahçe'nin 2019-20 sezonunda İran'ın İstiklal takımından transfer ettiği ve daha sonra İstanbulspor, Zorya takımlarına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Allahyar ve transfer şoku! Ocak'ta...

Fenerbahçe Allahyar'ı 2021-22 sezonu ara transfer sezonuna kadar Zorya'ya, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Fenerbahçe'ye Allahyar ve transfer şoku! Ocak'ta...

Fenerbahçe Allahyar'ı 2021-22 sezonu ara transfer sezonuna kadar Zorya'ya, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

SON DAKİKA