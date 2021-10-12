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Mesut’tan kripto para

Mesut Özil'in sosyal medyadaki 'ışın saçan gözlü' yeni profil fotoğrafının sırrı ortaya çıktı. The Sun gazetesi yıldız oyuncunun kendi para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığını yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:50
Mesut’tan kripto para
Mesut Özil'in sosyal medyadaki 'ışın saçan gözlü' yeni profil fotoğrafının sırrı ortaya çıktı. The Sun gazetesi yıldız oyuncunun kendi para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığını yazdı. Özil'in piyasaya süreceği kripto parayı alan hayranların Bitcoin ile takas edebileceği, ayrıca Mesut Özil ile tanışma fırsatını elde edecekleri bildirildi. Daha önce Japon Keisuke Honda, Ekim 2020'de kendi kripto para birimi KSK Honda Coin'i piyasaya sürdü. Yine Kolombiyalı oyuncu Rodriguez, 2018 Dünya Kupası öncesinde JR10 Token para birimini Haziran ayında halka açmıştı. M10 markasının da sahibi olan Mesut Özil'in yaklaşık 100 milyona yakın takipçisi bulunuyor.
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