Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Bunlar kafama takılıyor"

Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Bunlar kafama takılıyor"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Mergim Berisha ve Luiz Gustavo'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Kanarya'nın eski kalecisi Volkan Demirel, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yorumladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 09:33
Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Bunlar kafama takılıyor"

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi. BeIN Sports'a konuşan Demirel, Fenerbahçe'nin oyun olarak kendini geliştirmesi gerektiğini söyledi ve Vitor Pereira'nın oyuncu değişikliklerini yorumladı.

Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Bunlar kafama takılıyor"

İşte o sözler...

Volkan Demirel: Oyun üzerinde konuşulması gereken şeyler var. Orta sahasız Fenerbahçe oyunu vardı. Bu oyun bazı takımlara karşı tutar ama kapanan takımlara, Başakşehir'e, Olympiakos'a tutmaz. Bu takımlara karşı topu kullanmayı bilen oyuncular lazım.

Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Bunlar kafama takılıyor"

Fenerbahçe oyun olarak kendini geliştirmeli. Takıma göre oynamalı. Skor 2-1, hala geçiş oyununu etkili oynayan Osayi oyuna giriyor. Bunlar kafama takılıyor. Her takımın kendi teknik direktörü vardır, biz sadece yorumlarız. Fenerbahçe orta sahayı kullanmadan oynuyor, lider bitirmek ve bu skor iyi.

Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Bunlar kafama takılıyor"

Fenerbahçe'de oyun 2-0'ken bile topa basan, sakin oyun oynayan oyuncu yok. Belki hoca bunu istiyordur, antrenmanda ne uygulanırsa, sahada da bunu görürüz. Geçiş oyunu istenen bir oyun ama biraz daha topa sahip olunmalı, biraz daha set oyunu oynanmalı.

Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Bunlar kafama takılıyor"

Fenerbahçe'nin %80 topla oynaması lazım. En azından %60'a, %40'lık üstünlük kurmalı. Bu benim düşüncem. Hocanın istekleri, düşüncesi farklıdır, buna bir şey diyemem.

Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Bunlar kafama takılıyor"

Fenerbahçe sahasında en az 30 pas arka arkaya yapmalı. Kasımpaşa maçında 10'un üzerine çıkamamış. Bunun nedeni hızlı oyun. Böyle isteniyordur belki ama top daha fazla sizde kalmalı diye düşünüyorum.

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