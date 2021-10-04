Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Bunlar kafama takılıyor"

Fenerbahçe'de oyun 2-0'ken bile topa basan, sakin oyun oynayan oyuncu yok. Belki hoca bunu istiyordur, antrenmanda ne uygulanırsa, sahada da bunu görürüz. Geçiş oyunu istenen bir oyun ama biraz daha topa sahip olunmalı, biraz daha set oyunu oynanmalı.

Fenerbahçe'nin %80 topla oynaması lazım. En azından %60'a, %40'lık üstünlük kurmalı. Bu benim düşüncem. Hocanın istekleri, düşüncesi farklıdır, buna bir şey diyemem.