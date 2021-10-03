Fenerbahçe Kasımpaşa 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Zorlu müsabakadan 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Mergim Berisha ve 45+5. dakikada Luiz Gustavo attı. Kasımpaşa'nın tek golünü 53. dakikada Travnik kaydetti.



SERİ 3 MAÇA ÇIKTI!

Taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. 19 Eylül'de Başakşehir'e 2-0 yenilen Kanarya, sonrasında çıktığı Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarından 3 puanla ayrıldı.



MERGIM BERISHA SİFTAH YAPTI!

Fenerbahçe'de Mergim Berisha, Kasımpaşa maçında gol hasretini dindirdi. 23 yaşındaki futbolcu 16. dakikada sahneye çıktı ve sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Bu sonuçla lider Fenerbahçe puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı. Milli aranın ardından sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Berisha'nın ortasına hareketlenen Serdar Dursun'un ön direkten vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



16'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin soldan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berisha'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



23'üncü dakikada orta sahadan rakibinden topu alarak ceza sahasına yaklaşan Donk'un pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.



40'ıncı dakikada Muhammed'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.



41'inci dakikada Rossi'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertuğrul'un oyun alanına çeldiği top Muhammed'in önünde kaldı. Muhammed'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



45+5'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla ceza sahası içine giren Rossi'nin pasında topla buluşan Gustavo'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



48'inci dakikada Hadergjonaj ile verkaça giren Eysseric'in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kornere çeldi.



53'üncü dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Umut'un pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Travnik, ceza sahasına girdikten sonra Szalai'den sıyrıldı. Travnik'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.



60'ıncı dakikada soldan Berisha'nın yerden pasında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul göğsüyle meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Pozisyon Gustavo'nun rakibe faul yapmasıyla sonlandı.



Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.