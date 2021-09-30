Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Olympiakos maçında taraftarlardan Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş'a tepki!

Kadıköy'de UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'u konuk etti. Maçı 3-0 mağlup tamamlayan sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo, Yunan ekibinin orta saha oyuncuları karşısında oldukça zorlandı.

Luiz Gustavo'nun orta sahadaki top kayıpları ve mücadelede tempo yakalayamaması, Mert Hakan Yandaş'ın ise hücum bölgesinde etkisiz kalması taraftarları kızdırırken, iki oyuncu da 90 dakikayı tamamlayamadı.

TEPKİLERE ALKIŞLA KARŞILIK VERDİ!

Gustavo 70. dakikada yerini Miha Zajc'a, Mert Hakan Yandaş ise 75'te yerini Max Meyer'e bırakırken taraftarların yoğun ıslıkları ve tepkileriyle karşılaştı. Milli futbolcu Mert Hakan bu tepkilere alkışla karşılık verdi.