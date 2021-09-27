Zirvenin rengi sarı lacivert

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertliler çekinerek geldiği zorlu deplasmanda ilk yarıda istediğini aldı. 17'de ceza sahasında Valencia, Rossi işbirliğinde topa son dokunan Diego Rossi, Kanarya'yı öne geçirdi. Golden sonra daha rahat oynamaya başlayan sarı-lacivertliler 30'da Filip Novak ile farkı ikiye taşıdı. Mert Hakan'ın kornerinde asisti yapan yine 'günün adamı' Enner Valencia idi.



SIRADA OLYMPİAKOS VAR

İkinci yarıda ev sahibi Hatayspor'un çabaları sadece Dylan Saint- Luis ile bir gol getirirken, Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un bir topu direğe takıldı. Mücadele 2-1 sona erdi. Fenerbahçe Süper Lig)de bu sezon 5. galibiyetini alırken, Hatayspor 2. kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ligde pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Öncesinde ise perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u ağırlayacak. Hatayspor ise hafta sonu Yeni Malatya deplasmanına gidecek.

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2021 senesinde deplasmanda en fazla galibiyet alan (12), puan toplayan (40) ve en yüksek gol averajı yakalayan (+17) Süper Lig takımı F.Bahçe.ü



Fenerbahçe, bu sezon en fazla gol beklentisi (3.38 xG) ve net gol pozisyonu (6) ürettiği Süper Lig maçını Hatayspor karşısında oynadı.



Hatayspor bu sezon sahasında ilk mağlubiyetini aldı. (2G/1B/1M)