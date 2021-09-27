Fantastik takımız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, Hatay galibiyetinin ardından futbolcularına övgü dolu sözler sarf etti. Rakibi iyi analiz ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Pereira, "Oyuncularım fantastik bir performans sergiledi. Stratejik anlamda çok güçlüydük. Daha çok gol atmamız gerekirdi. Oyun içinde performansımız düştü. 3, 4, 5 atabileceğimiz bir maç oynadık. Gerçekten çok pozisyon ürettik. Sadece daha fazla gol atamamamız üzücüydü" dedi.



GÖZÜNÜ AVRUPA'YA DİKTİ!

Portekizli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "Defansif anlamda da istikrarlıydı. Fantastik bir oyuncu grubum var. Böyle bir kadroya sahip olduğum için gerçekten çok gururluyum. Bu süreçte üst üste iki galibiyet çok önemliydi. Maç maç ilerlemek zorundayız ve yarından (bugün) itibaren Olympiakos ile oynayacağımız Avrupa Ligi karşılaşmasına hazırlanacağız. Mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda en iyisi için çaba harcayacağız."



İlk yarının son dakikalarında hakeme yoğun bir şekilde itiraz eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı kart gördü. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerdeki ikinci döneminde ilk kez kart ile cezalandırıldı.