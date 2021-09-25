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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu harekatı! Yönetim düğmeye bastı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u evinde 2-1 mağlup ederken, maçta gol perdesini Ferdi Kadıoğlu açmıştı. Ferdi, sezona Altay maçında yaptığı 1 gol 1 asistlik performansla giriş yapmıştı. Fenerbahçe, Ferdi'nin bu yükselen formunu karşılıksız bırakmayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu harekatı! Yönetim düğmeye bastı

Kanarya'da Vitor Pereira'nın gelişiyle formayı geri alan Ferdi Kadıoğlu, yeniden göze girdi. 3-4-3 sisteminde orta sahanın soluna yerleşen 21 yaşındaki oyuncu, Altay deplasmanının ardından Giresunspor maçında da golünü atarak çıkışını sürdürdü. İzmir'de de 1 gol+1 asistle yıldızlaşan Ferdi, yönetimi harekete geçirdi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç futbolcu ile önümüzdeki aylarda masaya oturularak, nikah tazelenmesi bekleniyor. Ferdi'yi başta Nottingham Forrest olmak üzere Premier Lig, Championship ve Hollanda Eredivisie'den birçok takımın izlemeye aldığı gelen haberler arasında...

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