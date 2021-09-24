Crespo sahne aldı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Miguel Crespo, dün ilk kez taraftarların karşısına çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna giren Portekizli orta saha, 16 kez topla buluştuğu maçta yüzde 91 pas isabetiyle oynadı. 3 ikili mücadelenin 1'ini kazanan 25 yaşındaki futbolcu, savunmada da 1 top uzaklaştırdı. Maçın ardından F.Bahçe'de olduğu için gururlu olduğunu söyleyen Crespo, "Burası çok büyük kulüp" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Miguel Crespo, dün ilk kez taraftarların karşısına çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna giren Portekizli orta saha, 16 kez topla buluştuğu maçta yüzde 91 pas isabetiyle oynadı. 3 ikili mücadelenin 1'ini kazanan 25 yaşındaki futbolcu, savunmada da 1 top uzaklaştırdı. Maçın ardından F.Bahçe'de olduğu için gururlu olduğunu söyleyen Crespo, "Burası çok büyük kulüp" diye konuştu.