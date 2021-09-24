Haberler Fenerbahçe Crespo sahne aldı

Crespo sahne aldı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Miguel Crespo, dün ilk kez taraftarların karşısına çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna giren Portekizli orta saha, 16 kez topla buluştuğu maçta yüzde 91 pas isabetiyle oynadı. 3 ikili mücadelenin 1'ini kazanan 25 yaşındaki futbolcu, savunmada da 1 top uzaklaştırdı. Maçın ardından F.Bahçe'de olduğu için gururlu olduğunu söyleyen Crespo, "Burası çok büyük kulüp" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 06:50
Crespo sahne aldı
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Miguel Crespo, dün ilk kez taraftarların karşısına çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna giren Portekizli orta saha, 16 kez topla buluştuğu maçta yüzde 91 pas isabetiyle oynadı. 3 ikili mücadelenin 1'ini kazanan 25 yaşındaki futbolcu, savunmada da 1 top uzaklaştırdı. Maçın ardından F.Bahçe'de olduğu için gururlu olduğunu söyleyen Crespo, "Burası çok büyük kulüp" diye konuştu.
SON DAKİKA