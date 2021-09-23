Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira Giresunspor maçına bambaşa çıkacak! Yıldızlar sahneye

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira Giresunspor maçına bambaşa çıkacak! Yıldızlar sahneye

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, son olarak Başakşehir deplasmanından mağlubiyetle dönmüştü. Bunun üzerine Vitor Pereira, Başakşehir maçında yaptığı hatayı tekrarlamamayı tercih etti. Portekizli teknik adamın Mesut, Valencia, Rossi’yi 11’de sahaya sürmesi ve Gustavo’nun yanında da Mert Hakan’a şans vermesi bekleniyor. İşte detaylar... | Fb haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira Giresunspor maçına bambaşa çıkacak! Yıldızlar sahneye

Başakşehir maçında yorgunluk gerekçesiyle yaptığı 'rotasyon' pahalıya patlayan Vitor Pereira, bugün ideal tertibe dönecek... Mesut Özil ilk onbirde sahaya çıkarken, forvette Enner Valencia, sol kanatta Diego Rossi olacak.

Orta sahanın göbeğinde de Luiz Gustavo'ya Meyer'in yerine Mert Hakan Yandaş'ın eşlik etmesi bekleniyor. Miguel Crespo'nun da bu mevkide forma giyme olasılığı az da olsa var. Kulübeye çekilecek isimler ise bir sürpriz olmazsa Mergim Berisha, Max Meyer ile birlikte Muhammed Gümüşkaya ve formsuz Dimitris Pelkas olacak. Bright Osayi Samuel sağ şeritte yer alacak. Kim Min Jae, Attila Szalai, Serdar Aziz'de n oluşan savunma hattı ise değişmeyecek.

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