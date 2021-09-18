Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Ne Vitor Pereira ne futbolcular... Fenerbahçe'nin gizli kahramanı Filipe Almeida!

Son dakika spor haberleri: Ne Vitor Pereira ne futbolcular... Fenerbahçe'nin gizli kahramanı Filipe Almeida!

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe'nin başarısında teknik direktör Vitor Pereira ve futbolcular kadar yardımcı antrenör Filipe Almeida'nın da payı büyük... Portekizli antrenör, 2013 yılında UEFA prolisans kursunda elde ettiği başarıyla dikakt çekmişti. Almeida, Jose Mourinho ile birlikte bu kursta 17 puan alan tek hoca olarak adını tarihe yazdırmıştı. Bu başarısını Fenerbahçe'ye de yansıtan Almeida, sarı-lacivertli takımın performansında önemli rol oynadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Ne Vitor Pereira ne futbolcular... Fenerbahçe'nin gizli kahramanı Filipe Almeida!

F.Bahçe, Vitor Pereira ile birlikte bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Portekizli teknik adamın başarısında hiç şüphesiz yardımcısı Filipe Almeida'nın da büyük payı var. Portekizli hoca, Pereira'nın sağ kolu... Fenerbahçe Teknik Direktörü nerede görev alırsa alsın onu yanında götürüyor.

Son dakika spor haberleri: Ne Vitor Pereira ne futbolcular... Fenerbahçe'nin gizli kahramanı Filipe Almeida!

ÜNLÜ HOCALARI GERİDE BIRAKTI
Filipe Almeida bilgi ve birikimiyle dikkat çekiyor. Takvim'in derlediği habere göre; 2013 yılında UEFA Prolisans Kursu'nu ilk sırada tamamlayan Almeida, Nuno Espirito, Fonseca ve Conceiçao gibi ünlü hocaları geride bıraktı.

Son dakika spor haberleri: Ne Vitor Pereira ne futbolcular... Fenerbahçe'nin gizli kahramanı Filipe Almeida!

MOURINHO İLE AYNI PUANI ALDI
Almeida bu kursta 17 puan alan iki hocadan biri... Bir diğer teknik adam ise Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho... Almeida, Sarı-Lacivertliler'in etkili futbolunda en önemli etkenlerden...

Son dakika spor haberleri: Ne Vitor Pereira ne futbolcular... Fenerbahçe'nin gizli kahramanı Filipe Almeida!

Portekizli çalıştırıcı, teknik, taktik, antrenman metodu, psikoloji ve iletişim alanında uzman... Vitor Pereira yardımcısı Filipe Almeida ile birlikte müthiş bir enerji yakalamış durumda.

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