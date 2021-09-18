Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira oyuncularını kutladı! "Bu ruh bizi zirveye taşıyacak"

Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne 1 puanla başlayan Fenerbahçe'de teknik heyet, takımın göstermiş olduğu mücadeleden çok memnun kaldı. Teknik direktör Pereira maç sonu basın toplantısında, "Bence her Fenerbahçeli takımıyla gurur duyuyordur" diyerek futbolcularının özverisine övgülerde bulundu. Maç boyunca rakibi geriye iterek gol arayan, üreten, yardımlaşan ve sahaya tüm enerjisini yansıtan oyuncularını soyunma odasında tebrik eden Portekizli teknik adam, "Galibiyeti kaçırdık ama gerçek takım ruhunu herkese gösterdik. Bu ruh bizi zirveye taşıyacak" dedi.



"SİZLER DAHA DA İYİSİNİ YAPACAKSINIZ"

Sabah'ın haberine göre; Birçok sıkıntıyla baş etmeye çalıştıkları bir dönemden geçtiklerini vurgulayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Sakatlıklar ve yoğun fikstür bizi çok zorlayacak. Ancak bana bu maçta zorlukları aşmak için mücadele edeceğinizi gösterdiniz. Kazansak elbette daha çok mutlu olacaktık. Ancak sonuç değil, beni sergilediğiniz performans umutlandırıyor. Sizler çok daha iyisini yapacak kaliteye sahip oyuncularsınız ve sahada bunu kanıtlayacaksınız" ifadelerini kullandı.



"BU SEVGİYE LAYIK OLACAĞIM"

Frankfurt karşısında kaçırdığı penaltıyla son anda 2 puanın kaybedilmesine yol açan F.Bahçe'nin yıldızı Dimitris Pelkas sahanın en üzgün ismiydi. Arkadaşlarının teselli ettiği Yunan oyuncu dün sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı haykırdınız. Bu desteğe mutlaka karşılık vereceğim. Hedeflerimize ulaşmak için her şeyi yapacağımız maçları ipler çekiyoruz. Sakatlıktan kurtuldum ve daha güçlü döndüm. Desteğiniz için bir kez daha teşekkürler."