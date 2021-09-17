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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil İngiltere'yi salladı! "Arteta yastığında ağlarken..."

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Frankfurt'la 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-lacivertli takımın golünü kaydeden Mesut Özil, İngiltere'de gündem oldu. 3 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında fileleri havalandıran Türk asıllı Alman yıldız için sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapılırken, Mesut'u Arsenal'de oynarken kadro dışı bırakan Mikel Arteta'ya ise tepki yağdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 18:16 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 18:16
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mesut Özil İngiltere'yi salladı! "Arteta yastığında ağlarken..."

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt'la 1-1 berabere kaldığı maçta 10. dakikada fileleri havalandıran Mesut Özil, İngiltere'de gündem oldu. Arsenal taraftarları, 3 yıl sonra Avrupa kupalarında gol atan Mesut hakkında sosyal medyadan övgü dolu yorumlarda bulundu.

Mesut'un maç istatistiklerinin yer aldığı görseller paylaşan taraftarlar, Mesut'un bu performansı sonrası Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'yı adeta topa tuttu.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Sahadaki en yüksek puanlı oyuncu.

- Sahada en çok pozisyon yaratan oyuncu.

- Gol attı.

Arteta her gece yastığında ağlarken... İyi iş!

Özil, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yle gol attı.

İnsanlar bana onun insan haklarını savunduğu için işinin bittiğini söylemeye çalıştı. Hala en iyi oyuncu.

Özil bu sezon Avrupa'da Arsenal'den daha çok gol attı!

Bu sezon Avrupa'daki gol sayıları:

Özil-1
Messi-0
De Bruyne-0

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